Ordu Büyükşehir Belediyesi Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkardı - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkardı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkardı

Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkarmasına tepki gösterdi.

27.04.2024 22:44  Güncelleme: 22:50
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Büyükşehir Belediyesinin Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkarmasına tepki gösterdi. Uzun, "Ordu Büyükşehir Belediyesi satış ofisi oldu. Melet Irmağı kenarındaki arazilerinin de içinde olduğu 35 dönüm 29 parseli satışa çıkardığı yetmiyormuş gibi borçlanma rekoru kırdı" dedi.

EMEP Ordu İl Başkanı Yasin Uzun, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkarmasına tepki gösterdi. Uzun, şunları söyledi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi satış ofisi oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı kenarındaki arazilerinin de içinde olduğu 35 dönüm 29 parseli satışa çıkardığı yetmiyormuş gibi borçlanma rekoru kırdı. Sürekli borçlanma yetkisi kararı çıkarılıyor. Yetmiyor, halkın arazilerinden alınan yeşil alan payları imara açılarak satılıyor. Şimdi de Durugöl Mahallesi'nde Melet Irmağı kenarındaki araziyi satışa çıkarıyor. Kimlere verecekleri de bellidir mutlaka. Rant belediyeciliğinde şampiyonluğu hak ediyorlar. Ordu Büyükşehir Belediyesine, Ordu Satış Bürosu diyebiliriz. Mal varlığını satma rekoru kırdı. Seçim öncesi yeşil alanları imara açarak satış rekoru kıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde kendi rekorunu kırmaya aday.

"BORÇLANMA VE ARAZİ SATIŞINI BIRAKIN"

Belediyeler uzun vadeli borçlanmalarla halkın gereksinimlerini karşılama çalışmaları yaparlar. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimi halkın öncelikleri yerine 'belediyenin kaynaklarını yandaşlara nasıl aktarırız, çarçur ederiz' anlayışıyla hareket ediyor. Borç batağında olduğu halde yeniden borçlanıyorlar. AKP'nin kaybettiği belediyelerin yaptıkları borçlandırmalar dudak uçuklatıyor. Altınordu Belediyesi'nde bırakılan borç ortada. OBB'de yönetim değişmediği için borç oranının ne kadar olduğunu ancak Sayıştay'ın denetiminde öğrenebileceğiz. Borçlanmaya ve arazi satışına son verilmeli. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in seçim vaadi olarak emeklilerle ilgili sözü var. Borçlanma ve arazi satışını bırakın, seçim döneminde verdiğiniz sözünüzü tutunuz. Öncelikle dolmuş esnafının 65 yaş üstü ücretsiz binenlerden kaynaklı alacaklarını ödeyin sonra da seçim nedeniyle verdiğiniz sözünüzü tutun. Emekliler için suda ve sosyal tesislerde yüzde 50 indirim; belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanma hakkı sözünü unutturmayacağız. Bu sözünüzü ikinci Meclis toplantısında da gündeme almadınız. Üçüncü Meclis toplantısında gündeme alıp sözünüzü tutunuz. Söz vermek o kadar ucuz değil. Sözün arkasında durmayana ne denildiğini herkes bilir. Halkın acil gereksinimleri, beklentilerinin yaşama geçmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi Melet Irmağı kenarındaki arazileri satışa çıkardı - Son Dakika

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