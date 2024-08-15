Ordu Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonunda Vektörlere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonunda Vektörlere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonunda Vektörlere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, yaz sezonunun sorunsuz geçirilmesi için vektörlere karşı mücadelesini sürdürüyor. 24 araç ve personeller ile sahada bulunan ekipler yoğun mesai harcıyor. Vektörlerin üreme alanlarına müdahale edilerek ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşların yaz aylarında mağduriyet yaşamaması için çalışmaların 19 ilçede devam edeceği bildirildi.

15.08.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Ordu Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, yaz sezonunun sorunsuz geçirilmesi için vektörlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu boyunca başta sivrisinek ve karasineklerin üreme alanı olan alanlarda sürdürdüğü mücadelesine yaz sezonunda da devam ediyor. 24 araç ve personeller ile sahada bulunan ekipler yoğun mesai harcıyor. 19 ilçede çalışma yürüten vektörle mücadele ekipleri, özellikle yaşam kalitesini düşüren sineklerin üreme alanı olan açık alan su birikintisi, durgun akan dereler, bataklık alan, bina altı suları, inşaat sahası, rögar, mazgal gibi alanlarda müdahaleler ile ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Gece ilaçlaması olarak bilenen LV uygulaması ile araçlarla sokakları dolaşılarak, mücadele sürdürülüyor. İnsan ve çevre dostu yöntemler kullanarak yapılan ilaçlamalar ile hem çevre, hem de halk sağlığı korunarak vektörler etkin bir şekilde kontrol altına alınıyor.

Vatandaşların yaz aylarında mağduriyet yaşamaması için çalışmaların 19 ilçede devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonunda Vektörlere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika

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