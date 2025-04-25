Ordu Büyükşehir'den Su Baskınlarına Kalıcı Çözüm

Ordu Büyükşehir, su baskınlarına kalıcı çözüm için çalışıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında sorunlu bölgelerdeki yağmur suyu hatları yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Ayazlı Mahallesi'nin en önemli güzergahlarından biri olan Ata Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriliyor. Bin 500 metre uzunluğundaki caddenin Mustafakemalpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan bin 200 metrelik bölümünde altyapı çalışmalarını geçen aylarda tamamlayan ekipler, Ayazlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ata caddesi Elekçi ırmağı ile Kumru- Korgan karayolu arasında kalan 300 metrelik yolun yağmursuyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışma ile özellikle yoğun yağışlı günlerde yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ata Caddesi'nin, mahallenin en yoğun kullanılan ve kritik noktalarından biri olması nedeniyle yapılan çalışma hem mahalle sakinleri, hem de caddeyi kullanan sürücüler açısından büyük önem taşıyor.

Ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Ata Caddesi'ni daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.