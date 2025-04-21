Ordu'da 1025 Öğrenci Bando Coşkusunu Yaşadı

Ordu'da 1025 öğrenci bando coşkusuna eşlik etti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla 1025 öğrenci eşliğinde bando konseri düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 105 bando konseri düzenleyeceğini açıklandı. Konserlerin birinin gerçekleştiği Ünye Atatürk Ortaokulunda tamamlanan hazırlıklar sonrası Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından coşkulu konser gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan'ında yer aldığı programda Atatürk Ortaokulu'nda bulunan 1025 öğrenci bando ekibinin birbirinden güzel marşları ve ezgileriyle coştu. Bando ekibinin konserinde doyasıya coşkuya eşlik eden öğrencilerin mutluluğu ise 23 Nisan ruhunu yeniden canlandırdı.