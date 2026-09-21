Ordu\'da 1777 metrekarelik engelli bakım merkezinin yapımı büyük ölçüde tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 'Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Ordu'da toplam bin 777 metrekare kapalı alana sahip merkezde karkas inşaat, çatı, dış cephe mantolama, seramik ve boya imalatları tamamlanırken, peyzaj düzenlemeleri ve engelli bireylerin kullanımına uygun oyun gruplarının kurulmasının ardından merkezin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kattan oluşan merkez, engelli bireyler ve ailelerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı. Merkezin zemin katında sosyal servis ve idari birimlerin yanı sıra kafeterya, mekanik hacimler ile 0-6 yaş grubuna yönelik etkinlik, uyku ve oyun odaları yer alacak.

Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları bulunacak. Merkezin çevresinde engelli bireylerin kullanımına uygun oyun gruplarının yer aldığı bir park alanı da oluşturulacak.

Ailelere danışmanlık ve destek hizmeti

Merkezde engelli bireylerin gelişimlerini destekleyecek eğitim ve etkinliklerin yanı sıra ailelere yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin de sunulması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte merkezin, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal, eğitim ve destekleyici hizmetlerin bir arada sunulduğu bir merkez olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.