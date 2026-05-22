Ordu\'da engelli bireyler temsili asker oldu

22.05.2026 16:16  Güncelleme: 16:19
Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törende 31 engelli vatandaş, bir günlüğüne asker olarak yemin edip tezkere aldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli vatandaşlar için, 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' programı düzenlendi. Düzenlenen törende 31 engelli vatandaş tezkere aldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte 31 engelli vatandaş asker olmanın gururlu heyecanını yaşadı. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı dua sonrasında ise engelli bireyler için yemin töreni gerçekleştirildi. Törende askeri kıyafetler giyerek yemin eden engelli bireyler, bir günlük asker oldu.

Temsili Askerlik Uygulaması Ant İçme Töreni'nde bir konuşma yapan Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, "Bugün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın emirleri doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen, bir günlük temsili askerlik yemin törenine katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün sizlere, kısa da olsa, askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi, şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki, size ihtiyaç duyulduğunda, bu yemini eden her vatan evladı gibi, bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz milletimize, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Törende ant içen erler adına söz alan Jandarma Er Hasan Ergül, "Bizler engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevimizi yerine getirme mutluluğunu yaşayamadık. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevimizi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek isterdik ama yaşayamadığımız bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza imkan sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından engelli askerlere terhis belgeleri ve hediyeleri Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören geçişiyle devam eden program, daha sonra jandarma stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Buğra Akgül, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman jandarma personeli, vatandaşlar ve engelli yakınları katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

16:40
16:05
15:35
15:20
14:39
14:37
