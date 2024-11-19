Ordu'da 6 Katlı Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Ordu'da 6 Katlı Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastanelik Oldu

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanda çıkan elektrik panosu yangınında, aynı aileden 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

19.11.2024 14:09  Güncelleme: 14:14
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Ordu'da 6 katlı apartmanda pano yandı, 5 kişi dumandan etkilendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 6 katlı bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında aynı aileden 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Atatürk Mahallesi Pelitlik Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın elektik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler içerisinde kaldı. Kısa sürede büyüyen alevlerden çıkan dumanlar binanın içerisine yayıldı. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine binayı boşaltmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan trafoya müdahale ederek söndürdü. Yangında apartmanın panosu küle döndü.

Yaşanan yangın nedeniyle apartmanda yaşayan aynı aileden A.A (46), eşi G.A ve çocukları N.A dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen aile olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangını anlatan apartman yöneticisi Ali Ürütük, "Olaya ilk müdahale yangın tüpü ile yapıldı. İtfaiyenin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Panomuz ve sayaçlarımız tamamen yandı.

Ordu\'da 6 Katlı Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastanelik Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 6 Katlı Apartmanda Yangın: 5 Kişi Hastanelik Oldu - Son Dakika

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