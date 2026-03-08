Ordu'da 8 Mart Yürüyüşü: Kadınların Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da 8 Mart Yürüyüşü: Kadınların Mücadelesi

08.03.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yoksulluğa ve şiddete karşı yürüdü.

(ORDU) - Ordu Kadın Platformu üyeleri, "yoksulluğa, şiddete, güvencesizliğe karşı; barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz" sloganıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 19 Eylül Ortaokulu yanında toplanan kadınlar sloganlar atarak Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Eğitim Sen Ordu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Yüce, burada platform üyesi kadınlar adına yaptığı açıklamada, "yoksulluğa, şiddete, güvencesizliğe karşı; barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyüttüklerini" söyledi.

8 Mart'ın kadın emeğinin sömürülmesine, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa, her türden baskı ve şiddete karşı direnişin tarihsel simgesi olduğunu belirten Yüce, şunları kaydetti:

"169 yıl önce New York'ta tekstil işçisi kadınlar, günde 20 saati bulan insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı örgütlü ilk kadın grevini gerçekleştirdi. Polis saldırdı ve işçiler fabrikaya kilitlendi. Çıkan yangında, kurulan barikatlar nedeniyle kaçamayan 129 kadın yaşamını yitirdi. Bugün o kadınların mücadelesini selamlıyoruz. Emek, eşitlik ve özgürlük uğruna hayatını kaybeden tüm kadınların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Onlardan aldığımız güçle ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskıya, savaşa ve otoriterliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz."

"Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma kadınlar açısından daha yaygın"

Yüce, kadınların işgücüne katılımının erkeklerin çok gerisinde olduğunu, geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 40'ları aştığını ifade etti.

Çalışan kadınların yaklaşık yüzde 69'unun asgari ücret ve altında gelirle yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Yüce, şöyle devam etti:

"Kayıt dışı ve güvencesiz çalışma kadınlar açısından daha yaygın. Kadınlar ev içi bakım ve ev işlerine erkeklerden 4-5 kat fazla zaman ayırıyor. Ücretsiz bakım emeği görünmez kılındıkça kadınların çalışma yaşamına katılımı zorlaşıyor. Piyasanın insafına bırakılan kreş ve bakım hizmetleri yüksek maliyetleri nedeniyle erişilemez hale geliyor. Yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri 'müjde' gibi sunulsa da kadınların hak kaybına, daha düşük ücret ve daha az sosyal güvenceye yol açıyor. Bir kez daha söylüyoruz: Kreş açmak devletin sorumluluğudur. Çözüm güvencesiz çalışma değil, ücretsiz ve kamusal kreşlerdir."

Kadın işsizliği artarken yoksulluk nedeniyle kız çocukları eğitimden kopuyor. Genç kadınlarda eğitim ve iş hayatında yer almayanların oranı oldukça yüksek. Üniversiteler, kampüsler kadınların özgürce bilime ulaşabileceği alanlar olmak yerine bilimsellikten uzak müfredatlarla, topluluklarla, tacizci akademisyenlerle kuşatılmıştır. Üniversiteli kadınların yaşam tarzlarına, kimliklerine karşı nefret politikaları devam ederken kampüslerde, yurtlarda failler cirit atıyor. Kayyum rektörler tarikatlarla ve cemaatlerle bağlantılı vakıflarla, topluluklarla anlaşma yaparak üniversitelerde gerici değerleri pekiştiriyor. Eğitim sistemindeki değişikliklerle laik, eşitlikçi ve bilimsel anlayış zayıflatılıyor, cinsiyetçi roller yeniden üretiliyor."

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Sivil Toplum, Emekçi, 8 Mart, Şiddet, Yerel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da 8 Mart Yürüyüşü: Kadınların Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu

19:02
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 19:55:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da 8 Mart Yürüyüşü: Kadınların Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.