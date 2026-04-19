Başkan Güler: "Akören Göleti, bölgenin çekim merkezi olacak"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 12:56  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti ile 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, bölgeyi turizm açısından daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. 180 bin metreküp su kapasitesine sahip gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleri ile dikkat çekiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Gürgentepe ilçesinde inşa edilen hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacak hem de bölgeyi turizm açısından cazip bir noktaya dönüştürecek Akören Göleti hizmete kazandırıldı.

Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

"180 bin metreküp su kapasitesine sahip"

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede önemli bir kazanım elde edildiğini belirten Başkan Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı. Başkan Güler, "Burada güzel bir gölet yaptık. Hem turistik hem de su ihtiyacını karşılayacak bir çalışma oldu. 180 bin metreküp su kapasitesine sahip bu gölet sayesinde 9 mahallemize su iletimi sağlayacağız. Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip. Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli ziyaret noktası olması bekleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 13:03:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.