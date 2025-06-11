Ordu\'da \'Anne Üniversitesi\'nden İlk Mezunlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Anne Üniversitesi Projesi'nden ilk öğrenciler mezun oldu.

Ordu'da yaşayan annenlerin kendilerini tanımaları, potansiyellerinin farkına varmaları, aile içi iletişimlerini güçlendirmeleri ve sağlıklı yaşam davranışlarını kazanmalarına katkı sağlanması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Anne Üniversitesi'nde ilk öğrenciler eğitimlerini tamamladı. Annelere eğitim boyunca bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitimlerin verildiği programda 8 haftalık eğitim sonunda 21 anne mezun oldu.

"Üniversitemiz ile böyle bir proje yapmak hayalimdi"

Mezun olan anneler için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mezun olan anneleri tebrik etti.

Öğrenmenin, beşikten mezara kadar olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Üniversitemiz ile böyle bir proje yapmak hayalimizdi. Bu da gerçek oldu. Zaten öğrenme beşikten mezara kadar devam ediyor. Burada da en güzel örneğini görüyoruz. Hayallerimiz üniversitemiz ile şehrimizin buluşmasıydı. Bunu da birlikte yapıyoruz. Tüm annelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Bu mezuniyet ömür boyu taşıyacakları başarı nişanesidir"

Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş, bu projeye büyük destekleri için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Annelerin aldıkları belgenin ömür boyu bir başarı nişanesi olarak taşıyacaklarını söyleyen Rektör Baş, "Üniversitemizde gelişmeyi sürdürüyoruz. Şehrimizde Valimiz Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile güzel bir ivme yakaladık. Bugün annelerimiz bize öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. Burada alacakları belge sadece mezuniyet belgesi değil onların ömür boyu yanlarında taşıyacakları başarı nişanesidir" diye konuştu.

Törende tüm anneler adına konuşan Leyla Eser ise, "Bu süreçte her günümüz ayrı bir bilgi öğrenme ve heyecan ile geçti. Yenilendik, öğrendik, paylaştık. Öğrenmeye ve öğretmeye çalışan annelerin ilk mezunlarıyız. Bizlere bu yolculukta yenilenmemizi sağladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mezuniyet törenine geçmeden önce Ordu Üniversitesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler sergilendi. Ardından protokol üyeleri tarafından eğitim sürecini başarı ile tamamlayan annelere mezuniyet belgeleri takdim edildi. - ORDU