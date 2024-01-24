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Ordu'da Balık Stoklarının Korunması İçin Bin 233 Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da Balık Stoklarının Korunması İçin Bin 233 Denetim Gerçekleştirildi

Ordu'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından 2023 yılı içerisinde balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bin 233 adet denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ordu\'da Balık Stoklarının Korunması İçin Bin 233 Denetim Gerçekleştirildi
24.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:21
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Ordu'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından 2023 yılı içerisinde balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bin 233 adet denetim gerçekleştirildi.

Ordu'da balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 2023 yılında bin 233 adet denetimin gerçekleştirildiği, 28 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, doğal kaynakların sonu olmadığını ve bakanlığın, su ürünleri politikalarının ana hedefinin deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir şekilde işletmek olduğunu söyledi. Yılmaz bu çerçevede Ordu'da 2023 yılında avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarının 40 bin 730 ton olduğunu, yetiştiricilik üretiminin ise 5 bin 812 ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

2023 yılında su ürünleri denetim ekipleri çalışmaları hakkında bilgiler veren Yılmaz, "İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli su ürünleri denetim ekipleri, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 2023 yılında da yoğun mesai harcadı. Ekiplerimiz, su ürünleri karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde denetimler gerçekleştirdi. Bunların yanında çapraz ve eş zamanlı olarak yapılan kontrollerle denetimlerin etkinliği artırıldı. 2023 yılında bin 233 adet denetim yapıldı. Ekiplerimiz tarafından yapılan bu denetimlerde 28 kişiye idari yaptırım uygulanmış olup, ayrıca 1 adet kalkan ağına, 6 adet serpme ağına, 2 adet pintere, 110 metre uzatma misina ağına ve 199 kilogram su ürünlerine el konulmuştur" ifadelerine yer verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılında da ekiplerin denetimlerine devam edeceğini belirterek, "Balıkçılarımızın sürdürülebilir balıkçılık için yasalar ile getirilen düzenlemelere uymaları ve cezai işleme maruz kalmamaları önem arz etmektedir. Kurallar ancak uygulandığı zaman etkili olabilmektedir. En mükemmel yasayı hazırlasanız dahi eğer etkin bir denetim mekanizmanız yoksa istenilen başarıyı elde etmeniz mümkün değildir. Bunun için denetimlere ve kontrollere devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ordu'da Balık Stoklarının Korunması İçin Bin 233 Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika


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