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Ordu'da camide yangın paniği

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Yunus Emre Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içerisinden alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yanan malzemeler ekipler tarafından dışarı çıkartılırken, caminin müezzin bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.