Ordu'da Eski Çöp Alanının İmara Açılmasına Karşı Basın Açıklaması... Orçev Başkanı Gönül: "8. Kez Yürümek İstedik, Valilik İzin Vermedi"

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, Melet Irmağı kenarında bulunan eski çöp alanının imara açılmasına karşı 8. kez yürümek istediklerini ancak Valiliğin izin vermediğini bildirerek, "Oysa yürüyüş ve basın açıklaması için izne gerek yoktur. Biz miting yapmıyoruz; yürüyüş ve basın açıklaması için bildirim yapmamızın nedeni güvenliğimizin sağlanmasını talep etmektir. Ancak görüyoruz ki demokratik mücadelemiz sonucunda halkın betonlaştırmaya karşı talebi yükseldiği için engelleme gayreti içine girilmiştir" dedi.

Altınordu'nun Durugöl Mahallesi'nde, Melet Irmağı kenarında bulunan eski çöp alanının imara açılmasına karşı 1 Kasım 2025'ten bu yana sürdürülen mücadelede, yasaklama ve engellemelerin arttığı belirtildi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, 19 Eylül Ortaokulu önünde yaptığı basın açıklamasında, ORÇEV öncülüğünde birçok parti, sendika ve derneğin birlikte oluşturduğu platform tarafından eylem ve etkinliklerle kamuoyu oluşturulduğunu ifade etti.

Bu yürüyüş ve etkinliklerin engellenmek istenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Gönül, "1 Kasım 2025 tarihinden bugüne susmadık, yorulmadık, umudumuzu ve inancımızı kaybetmedik. Haklıyız, kazanacağız. Eski çöp alanının bir bölümünün imara açılarak yapılaşmaya olanak sağlanması için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimine karşı hukuksal ve fiili mücadelemizi halkın desteğiyle sürdürüyoruz" dedi.

"Hukuksal kazanımlarımız var"

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin imar değişikliğini Ordu İdare Mahkemesi'nde açtıkları dava sonucu iptal ettirdiklerini anlatan Gönül, şöyle konuştu:

"İhalenin de iptal edilmesi için açtığımız dava Ordu İdare Mahkemesi'nde görüşülecek. İhalenin de iptal edileceğine inanıyoruz. Kamuoyu oluşturmak için 61 gün çadır nöbeti tuttuk, günlerce alanın 'yeşil alan ve kuş cenneti' olarak kalması talebiyle imza topladık. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklamaları yaparak talebimizi ve tepkimizi dile getirdik. Yedi kez pazar günleri yürüyüşler gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığımız masumane kitap okuma eylemimizden rahatsız olunarak emniyet güçleri tarafından engellenmek istendik ancak kısa süreli de olsa okuma etkinliğini gerçekleştirdik."

Eylem ve etkinliklerimiz yasal ve meşru

Yeşil alan ve kuş cenneti taleplerinin gerçekleşmesi için eylem ve etkinlikler yaptıklarını belirten Gönül, şunları kaydetti:

"Sıcak, soğuk; yağmur, kar demeden verdiğimiz mücadelenin hedefini bulduğuna tanık olduk. Bu zamana kadar yaptığımız eylem ve etkinlikler demokratik bir haktır ve yasal hakkımızı kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Anayasa'nın 34. maddesinde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının izin şartına bağlanamayacağı güvencesi özel biçimde korunmaktadır. 2911 sayılı kanuna göre de herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için yetkili makamlardan izin almak gerekmez.

Bugün 8. yürüyüşümüzü yapacaktık ancak Valilik, fazla yürüyüş yaptığımızı iddia ederek yürüyüşümüze izin verilmediğini bildirdi. Oysa yürüyüş ve basın açıklaması için izne gerek yoktur. Biz miting yapmıyoruz, yürüyüş ve basın açıklaması için bildirim yapmamızın nedeni güvenliğimizin sağlanmasını talep etmektir. Ancak görüyoruz ki demokratik mücadelemiz sonucunda halkın betonlaştırmaya karşı talebi yükseldiği için engelleme gayreti içine girilmiştir."

"Farklılıklarımızla birlikte ortak irademiz var"

Verdikleri mücadelede farklı kesimlerin yan yana geldiğini vurgulayan Gönül, "'Yeşil alan ve kuş cenneti' talebiyle oluşturduğumuz platform birbirine benzemez partilerden, sendikalardan ve derneklerden oluşmaktadır. Ortak taleple oluşturduğumuz ortak irademiz devam edecek ve Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp alanının küçük bir bölümünün bile betonlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün yürümeyeceğiz ancak bundan sonra yürümeyeceğimiz sanılmasın. OBB önüne yine gideceğiz. Demokratik mücadele hakkımız engellenemez. Topladığımız imzaları, 13 Ocak Salı günü imza verenlerle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz ve mücadelemizi çeşitlendirerek sürdüreceğiz. Bir kez daha vurguluyoruz; hukuksal ve fiili mücadelemizi durdurmayacağız. Haklıyız kazanacağız" diye konuştu.