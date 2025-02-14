Ordu\'da Çığda Arama ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Ordu'da jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından 'çığda arama ve kurtarma ile soğuklarla mücadele' tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Arama Kurtarma Köpek Unsuru, Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Aram ve Kurtarma Amirliği ile birlikte çığda arama ve kurtarma ile soğuklarla mücadele tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği kaybolan bir kişi yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarılırken, kış şartlarında meydana gelmesi muhtemel olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalenin önemi, karla kaplı alanlarda arama-kurtarma araçları ve teknik donanımların kullanımı ile test edildi.

Yapılan tatbikatlar ile personellerin sahada daha etkili olması sağlandığı belirtilirken, bölgedeki halkın güvenini arttırdığına da dikkat çekildi. - ORDU