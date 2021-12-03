Ordu'da doğal armut pekmezinin yapımı başladı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçelerde doğal olarak yetiştirilen armutlar, geleneksel yöntemlerle kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Kış aylarında birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti armut pekmezi yapımı başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçelerde kendiliğinden yetişen armutların pekmezi bu dönemlerde kazanlarda kaynıyor. İlçenin, Ilıca Uzundere Mahallesi'nde organik olarak bahçelerde yetişen armut meyvesin pekmezi, belirli aşamalardan geçirilerek pekmez haline getiriliyor.

Bahçelerindeki ağaçlarda yetişen armutları toplayarak, belirli aşamalardan geçirdiklerini ve pekmez haline getirdiklerini söyleyen Büşra Kuş, "Mis gibi havaya sahip yeşilin her tonuna doyuran köylerimizde yetişen armutların bu dönemlerde pekmezlerini yapıyoruz. Farklı armut çeşitlerinden yapılması mümkün olan armut meyvesinin olgunlaşmış olanlarından seçilmesi daha lezzetli bir pekmez olmasını sağlıyor. Olgunlaşmış olan armutları önce toplayarak yıkıyoruz. Daha sonra bir kez kaynatılarak yumuşatıyoruz ve yumuşayan armutların ezilmesiyle oluşan armut suyu posasından ayrılarak geniş tavada yavaşça pekmez kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Sonrasında ise kış aylarında sabah kahvaltısında tüketiyoruz" dedi.

Armut pekmezini her yıl yaptıklarını söyleyen Eda Aydın ise, "Bahçelerimizden topladığımız armutları kadınlar olarak pekmez haline getirmek için gurup halinde çalışıyoruz. Sonrasında kazanlarda kaynattığımız pekmezi kavanozlara koyuyoruz. Yaptığımız armut pekmezi bizlere 1 yıl boyunca yetiyor. Kahvaltılarımızı süslerken lezzeti ile adeta büyülüyor" diye konuştu. - ORDU