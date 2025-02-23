Ordu'da Domuz Sürüsü Şehir Merkezinde - Son Dakika
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Ordu'da Domuz Sürüsü Şehir Merkezinde

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Ordu'da bir vatandaş, evinin önüne gelen domuzları kartopu ile kovaladı, ilginç anlar yaşandı.

23.02.2025 11:48
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Ordu'da domuzlar şehir merkezine indi

Bir vatandaş, domuzları kartopu ile kovaladı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin önüne gelen bir grup domuz sürüsünü gören vatandaş, aşağı inerek kartopu ile kovaladı.

Olay İlçenin Çamurlu Mahallesi Hacı Ömer 2'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camdan kar yağışını seyreden 36 yaşındaki Hüseyin Yaşan isimli vatandaş, evinin önünde bir grup domuz sürüsünü gördü. Bir süre domuzları seyreden Yaşan, daha sonra "Gel oğlum buraya" diyerek domuzlara seslendi.

Evinin balkonundan domuzları bir süre izleyen Yaşan, daha sonra onların yanına inerek kar topu atmaya başladı. Yaşan'ın ailelerinin de "Hüseyin sana saldırır, gitme" demesi ise ortaya ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntülerde ise Hüseyin Yaşan'ın bir süre onları izleyip, ardından yaklaşarak kar topu atmaya başladığı görüldü. Yaban domuzları ise bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Domuz Sürüsü Şehir Merkezinde - Son Dakika

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