Ordu'da fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Ordu'da zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan zincir marketler başta olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde fiyat denetimi yapıyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan denetimlerde fiyat, etiket, reyon, kasa fiyat çıkış denetimi gerçekleştiriliyor. Döviz kuru gibi gerekçelerle çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen bunun ürün fiyatlarına yansıtılmadığı iddiaları üzerine yapılan denetimlerde etiket kontrolü yapan ve etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını inceleyen zabıta ekipleri, fahiş fiyat kontrolü de gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, yaklaşan yılbaşı yoğunluğunu da dikkate alan zabıta ekipleri tarafından süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünlere hassasiyet ile yaklaşılıyor. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine de bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol ediyor. Sık aralıklarla yapılan denetimlerle olumsuzlukların önüne geçilmesi halkın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapmaları amaçlanıyor. - ORDU