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Ordu'da fındık bahçesine giren karaca böyle görüntülendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine giren erkek karaca, bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçenin Yenikızılcakese Mahallesi'nde fındık toplayan Ali Kemal Genç, bir karacanın bahçesinde gezindiğini gördü. Bahçesinde gezenin erkek karaca olduğunu öğrenen Genç, şaşırarak o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, bir süre dolaşan karacanın bölgeden uzaklaşması yer alırken, bahçe sahibi Genç ise zaman zaman fındık bahçelerinde karacalarla karşılaştıklarını belirterek, "Onları izlemek büyük keyif veriyor. Onlara karışmıyor ve bahçelerimizde gezdikleri için mutlu oluyoruz" dedi.