Başkan güler’den yoğun mesai: halk gününde 254 vatandaşla görüştü - Son Dakika
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Başkan güler’den yoğun mesai: halk gününde 254 vatandaşla görüştü

Başkan güler’den yoğun mesai: halk gününde 254 vatandaşla görüştü
24.07.2026 10:35  Güncelleme: 10:38
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'halk günü' toplantısında 254 vatandaşla bire bir görüşerek talep ve önerileri dinledi, çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'halk günü' toplantısında 254 vatandaşla bire bir görüşerek talep ve önerileri dinledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan iletebildiği 'halk günü' toplantılarını sürdürüyor. Belirli aralıklarla düzenlenen toplantılar kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Güler, istek ve önerileri dinleyerek not aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güler, 254 vatandaşla bire bir görüştü. Görüşmelerin ardından iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili birimlere talimat verildi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Güler, vatandaşların taleplerini dikkatle dinlediklerini belirterek, çözüm için ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan güler’den yoğun mesai: halk gününde 254 vatandaşla görüştü - Son Dakika

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