Ordu'da Hastanelerde Vatandaşlara Çorba İkramı - Son Dakika
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Ordu'da Hastanelerde Vatandaşlara Çorba İkramı

Ordu\'da Hastanelerde Vatandaşlara Çorba İkramı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerde vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor. Vatandaşlar güne Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramıyla başlıyor.

27.08.2024 10:18  Güncelleme: 10:22
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Ordu'da sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerde vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelere akın eden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramıyla güne başlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Afiyet şifa olsun' sloganıyla başlatılan çalışmada Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ünye Devlet Hastanesinde yerleştirilen büfeler aracılığıyla vatandaşlara çorba ikramında bulunuluyor. Gerek muayene olmak için gerekse hasta ziyaretine gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin standına uğruyor. Vatandaşlar böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çorba ikramı hafta içi her gün sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, daha önce üniversite, kütüphane, gençlik merkezleri ve halk pazarlarında bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Şimdi de hastanelerde bu uygulamayı başlattıklarını açıklayan Bilkay, "Ordu Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerimizde her sabah vatandaşlarımıza sıcak bir çorba ikram ediyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Şu anda 1000 adet çorba ile başladık. Bu sayı giderek artabilir" dedi.

Öte yandan çorba ikramı hafta içi her gün sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Hastanelerde Vatandaşlara Çorba İkramı - Son Dakika

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