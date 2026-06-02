Ordu\'da hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi

Ordu'da ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından düzenlenen el sanatları sergilerinin, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerine destek olunması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ordu Adliye Sarayı'nda açılan sergide, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında hazırladığı eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Altınordu Halk Eğitim Merkezi ile Perşembe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kurslarda hazırlanan kağıt rölyef tablolar, amigurumi ürünleri, jel mum sanatı çalışmaları, filografi eserleri ve çeşitli dekoratif ev aksesuarları sergide yer aldı.

Açılışta konuşan Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin temel amaçlarından birinin bireylerin topluma yeniden kazandırılması olduğunu belirterek, açılan kurslar sayesinde hükümlülerin yeni beceriler edindiğini ve meslek öğrenerek üretime katıldığını söyledi. Kursların hükümlülerin infaz sürecinin ardından hayata yeni bir başlangıç yapmalarına katkı sunduğunu ifade eden Öztürk, el sanatları ve diğer eğitim faaliyetleri sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayabilecek mesleklerin öğrenildiğini kaydetti.

Toplam 100 kişinin katıldığı kurslarda üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyeleri katıldı. - ORDU