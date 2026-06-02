Ordu'da hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi

Ordu\'da hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi
02.06.2026 11:57  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından üretilen el sanatları ürünleri, Adliye Sarayı'nda sergilenmeye başlandı. Sergi, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ordu'da ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından düzenlenen el sanatları sergilerinin, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerine destek olunması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ordu Adliye Sarayı'nda açılan sergide, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında hazırladığı eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Altınordu Halk Eğitim Merkezi ile Perşembe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kurslarda hazırlanan kağıt rölyef tablolar, amigurumi ürünleri, jel mum sanatı çalışmaları, filografi eserleri ve çeşitli dekoratif ev aksesuarları sergide yer aldı.

Açılışta konuşan Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin temel amaçlarından birinin bireylerin topluma yeniden kazandırılması olduğunu belirterek, açılan kurslar sayesinde hükümlülerin yeni beceriler edindiğini ve meslek öğrenerek üretime katıldığını söyledi. Kursların hükümlülerin infaz sürecinin ardından hayata yeni bir başlangıç yapmalarına katkı sunduğunu ifade eden Öztürk, el sanatları ve diğer eğitim faaliyetleri sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayabilecek mesleklerin öğrenildiğini kaydetti.

Toplam 100 kişinin katıldığı kurslarda üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyeleri katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Sanat, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.