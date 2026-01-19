Orçev, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Havzası'nı İmara Açmasına Karşı 8'inci Kez Protesto Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Orçev, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Havzası'nı İmara Açmasına Karşı 8'inci Kez Protesto Yürüyüşü Düzenledi

19.01.2026 10:09  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının imara açılmasına karşı yürütülen protesto gösterisi devam ediyor. ORÇEV'in organize ettiği yürüyüşte, çevre aktivistleri ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bölgenin korunması gerektiğini vurguladılar.

(ORDU) - Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının imara açılmasına karşı yürütülen mücadele sürüyor. Ordu Çevre Derneği'nin (ORÇEV) çağrısıyla bir araya gelen Durugöl Platformu bileşenleri, mücadelenin 8'inci haftasında yürüyüş gerçekleştirdi.

19 Eylül Ortaokulu önünde toplanan platform bileşenleri üyeleri, Tahıl Pazarı Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri, valilik tarafından izin verilmediği gerekçesiyle yürüyüşü durdurmak istedi. Ancak ORÇEV yöneticileri demokratik haklarını kullandıklarını belirterek yürüyüşe devam edeceklerini ifade etti. Kısa süreli tartışmaların ardından yürüyüş Süleyman Felek Caddesi'nde sona erdi.

ORÇEV Başkan Yardımcısı Serdar Görnaz, burada yaptığı açıklamada, Melet Irmağı çevresindeki eski çöp alanının imara açılmasının çevre ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, alanın rant projelerine değil, kamusal yarara uygun biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görnaz, Melet Havzası için yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Melet Havzası beton değil, yaşamdır. Melet Havzası'nın imara açılmaması için yürüttüğümüz mücadele, 8. yürüyüşle kararlılıkla sürmektedir… Melet Havzası beton değil, yaşamdır. Bu mücadele susmayacak. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nı izlemek istemeyen ORÇEV üyelerinin içeri alınmadıklarını belirten Görnaz, "Halka açık denilen meclise halk sokulmadı… Doğayı savunanlar susturuluyorsa orada meclis vardır ama halk yoktur. Oy vardır ama söz yoktur. Yetki vardır ama meşruiyet yoktur" ifadelerini kullandı.

Eyleme destek veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in açıklamalarını eleştirerek, "Asıl zulmü çekenler Ordu halkıyla birlikte o kargalar, o martılardır" dedi.

Adıgüzel, yürütmeyi durdurma kararlarının hukuki bir hak olduğunu vurgulayarak, "Burası bir hukuk devleti. O yüzden yalanı yönetmeyi bırakın, şehri yönetin. Bu şehirde yaşayan her canlı yönetilendir ve sen, halkının sana emanet ettiği dağı, taşı şirketlere teslim ediyorsun. Madenciliğe açıyorsun, peşkeş çekiyorsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Adıgüzel, Yerel Haberler, Milletvekili, Melet Irmağı, Altınordu, Çevre, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orçev, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Havzası'nı İmara Açmasına Karşı 8'inci Kez Protesto Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:51:31. #7.11#
SON DAKİKA: Orçev, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Havzası'nı İmara Açmasına Karşı 8'inci Kez Protesto Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.