Orçev, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Havzası'nı İmara Açmasına Karşı 8'inci Kez Protesto Yürüyüşü Düzenledi

(ORDU) - Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının imara açılmasına karşı yürütülen mücadele sürüyor. Ordu Çevre Derneği'nin (ORÇEV) çağrısıyla bir araya gelen Durugöl Platformu bileşenleri, mücadelenin 8'inci haftasında yürüyüş gerçekleştirdi.

19 Eylül Ortaokulu önünde toplanan platform bileşenleri üyeleri, Tahıl Pazarı Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri, valilik tarafından izin verilmediği gerekçesiyle yürüyüşü durdurmak istedi. Ancak ORÇEV yöneticileri demokratik haklarını kullandıklarını belirterek yürüyüşe devam edeceklerini ifade etti. Kısa süreli tartışmaların ardından yürüyüş Süleyman Felek Caddesi'nde sona erdi.

ORÇEV Başkan Yardımcısı Serdar Görnaz, burada yaptığı açıklamada, Melet Irmağı çevresindeki eski çöp alanının imara açılmasının çevre ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, alanın rant projelerine değil, kamusal yarara uygun biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görnaz, Melet Havzası için yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Melet Havzası beton değil, yaşamdır. Melet Havzası'nın imara açılmaması için yürüttüğümüz mücadele, 8. yürüyüşle kararlılıkla sürmektedir… Melet Havzası beton değil, yaşamdır. Bu mücadele susmayacak. Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nı izlemek istemeyen ORÇEV üyelerinin içeri alınmadıklarını belirten Görnaz, "Halka açık denilen meclise halk sokulmadı… Doğayı savunanlar susturuluyorsa orada meclis vardır ama halk yoktur. Oy vardır ama söz yoktur. Yetki vardır ama meşruiyet yoktur" ifadelerini kullandı.

Eyleme destek veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in açıklamalarını eleştirerek, "Asıl zulmü çekenler Ordu halkıyla birlikte o kargalar, o martılardır" dedi.

Adıgüzel, yürütmeyi durdurma kararlarının hukuki bir hak olduğunu vurgulayarak, "Burası bir hukuk devleti. O yüzden yalanı yönetmeyi bırakın, şehri yönetin. Bu şehirde yaşayan her canlı yönetilendir ve sen, halkının sana emanet ettiği dağı, taşı şirketlere teslim ediyorsun. Madenciliğe açıyorsun, peşkeş çekiyorsun" diye konuştu.