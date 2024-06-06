Ordu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ünye İlçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai, 550 gr afyon sakızı ve 198 adet extacy ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

06.06.2024 18:31
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Ordu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ORDU - Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, takipli faaliyet kapsamında Ünye İlçesinde durdurulan bir otobüse yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.C. isimli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai, 550 gr afyon sakızı ve 198 adet extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Ünye, Ordu, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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