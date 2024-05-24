Ordu'da Jandarma Ekipleriyle Öğrenciler Arasında Sıcak Buluşma - Son Dakika
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Ordu'da Jandarma Ekipleriyle Öğrenciler Arasında Sıcak Buluşma

Ordu\'da Jandarma Ekipleriyle Öğrenciler Arasında Sıcak Buluşma

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir ilk ve anaokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Öğrenciler, jandarma personelleri için yazdıkları mektupları teslim etti. Etkinlikte jandarma ekiplerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirildi.

24.05.2024 10:45
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Ordu'da jandarma ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, jandarma personelleri için yazdıkları mektupları teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir ilk ve anaokulunda öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere jandarma ekiplerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılırken çeşitli etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirildi. Motosikletlere de binen öğrenciler, köpek unsurları tarafından gösterilen şovu dikkatlice izledi.

Anasınıfı öğrencileri ise öğretmenlerinin desteği ile yazdıkları ve yanına kalp koydukları mektupları jandarma ekiplerine teslim etti. Etkinlik hem jandarma ekipleri, hem de öğrenciler arasında sıcak ve samimi anların yaşanmasını sağladı. - ORDU

Kaynak: İHA

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