Ordu’da kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadın girişimciler ve kooperatiflerin dijital alanda daha güçlü yer edinmelerine katkı sunmak amacıyla e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Trendyol iş birliğiyle yürütülen 'Yarının Köyleri Projesi' kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim programı, Altınordu ilçesinde bulunan Dijital Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) düzenlendi. İki gün süren eğitimlerde katılımcılara, Trendyol'da mağaza açma süreçlerine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, e-ticarette ürünlerin doğru ve etkili şekilde tanıtılabilmesi amacıyla ürün fotoğrafçılığının temel ve teknik unsurları konusunda da eğitim verildi.

Program kapsamında katılımcılara dijital satış kanallarının daha etkin kullanılması, ürünlerin çevrim içi pazarlarda doğru şekilde konumlandırılması ve dijital ortamda marka görünürlüğünün artırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle kadın girişimciler ve kooperatiflerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, ürünlerinin çevrim içi pazarlardaki görünürlüğünün artırılması ve yerel üretimin daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturulması hedefleniyor.