Ordu\'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Bilim Kurulu Kuruldu

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Bölgesi için ciddi bir tehdit olan kahverengi kokarca zararlısının bitirilmesi için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kokarca ile mücadele bilim kurulu kurulduğunu söyledi.

Türkiye ve Karadeniz Bölgesi'nde ciddi bir tehdit olan kahverengi kokarca için bilimsel metotlar ile daha hızlı ve keskin adımlarla çözüme kavuşmak için oluşturulan, kurulun ilk toplantısını gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulan bilim kurulu, kokarcanın ekosisteme, tarıma ve insan sağlığına etkilerini detaylı bir şekilde inceleyerek çözüme kavuşturacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kokarca ile mücadele bilim kurulu alanında uzman akademisyenlerden oluşuyor. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında oluşturulan bilim kurulunda, Prof. Dr. Ali Güncan, Prof. Dr. Burhan Öztürk, Prof. Dr. Faruk Akyazı, Prof. Dr. Muharrem Türkkan, Prof. Dr. Ömer Ertürk, Doç. Dr. İslam Saruhan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz yer alıyor.

"Kahverengi kokarca zararlısını bitirme konusunda kararlıyız"

Kokarca sorununun yalnızca sahildeki ilçeleri değil, Ordu'nun ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamını ilgilendiren, topyekün bir çalışmayı gerektiren ulusal bir mesele olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ülkemiz, bölgemiz ve Ordu'muz için ciddi bir tehdit olan kahverengi kokarca zararlısını bitirme konusunda kararlıyız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çevresel ve tarımsal sürdürülebilirliği tehdit eden kokarca problemiyle mücadelemizde yeni bir evreye geçtik. Büyük bir sorun arz eden bu zararlıyı tamamen ortadan kaldırma çalışmalarımızı bilimsel metotlar ile daha hızlı ve kesin adımlar ile çözebilmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kokarca ile mücadele bilim kurulunu kurduk. Bilim kurulumuz, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla kokarcanın ekosisteme, tarıma ve insan sağlığına etkilerini detaylı bir şekilde ele alacak. Geçen günlerde Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı görüşmede, kamuoyunun tüm sorularını ve önerilerini kendilerine ilettik. Kokarca ile mücadelede etkin sonuç alabilmek için bilimsel ve katılımcı bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz. Ordu'muzun geleceği için çalışıyor, bu sorunu kökten çözmek adına kararlılıkla ilerliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ORDU