Ordu'da Kamu Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Ordu'da Kamu Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi

Ordu\'da Kamu Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 'daha güvenli bir Ordu' hedefiyle 2025'ten itibaren 38 kamu kurumunda bin 252 personele yangın güvenliği eğitimi vererek yangın risklerini azaltmayı amaçlıyor.

18.02.2025 15:12  Güncelleme: 15:13
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Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, 'daha güvenli bir Ordu' hedefiyle başlatılan eğitim faaliyetleri kapsamında, 2025 yılının başlangıcından itibaren 38 kamu kurumunda görevli bin 252 personele yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kamu kurumlarında yangın güvenliği açısından olması muhtemel olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının temel yangın güvenliği konusunda bilgilendirilmesi için birçok kamu kurumunda görevli personele eğitim verildi. Düzenlenen eğitim seminerleri ile hem ilgili kurumda çalışan personelin, hem de hizmet bekleyen vatandaşların hiçbir yangın riski olmadan daha güvenli bir ortamda hizmet almasına katkı sağlanıyor.

Ekipler, seminerlerin ardından personele yangın söndürme tatbikatları düzenliyor. Gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatlarında, personele yangın söndürme malzemelerinin kullanımı ve yangın yerinde doğru hareket tarzları gösterildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılabilmesi için 2025 yılının başlangıcından itibaren resmi kurumlardan gelen eğitim talepleri doğrultusunda bin 252 kişiye 2 saatlik temel yangın güvenliği eğitimi verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Kamu Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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