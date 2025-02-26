Ordu'da Kamyonet Ağaçla Çarpınca 1 Yaralı

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Ordu'da kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Kulaç'ın kullandığı 52 ADG 495 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu ve refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, sürücü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinden ilk müdahalenin ardından ambulans ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla araç kaza bölgesinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.