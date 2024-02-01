Ordu\'da kar yağışı sonrası yaban hayvanlarına doğaya yem bırakıldı

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Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrasında olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalma tehlikesi altında bulunan ve doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem konuldu. Akkuş, Mesudiye, Kabadüz, Ulubey ilçelerinin yüksek kesimlerinde ilk etapta besi yemi ile sebze atıklarından oluşan bin 900 kilogram yem doğaya bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının farklı ilçelerde devam edeceği öğrenildi. - ORDU