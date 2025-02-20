Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 434 iş makinesi ve 615 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışı nedeniyle toplamda 4970 kilometre yol ulaşıma açıldı.

20.02.2025 13:03  Güncelleme: 13:10
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Ordu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 434 iş makinesi ve 615 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19 ilçenin genelinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını imarlı alanlara da taşıdı. Hafta başından itibaren yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan ve dün gece Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin sahil kesiminde de etkisini hissettiren kar yağışına karşı ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç ve iş makinası sayısını artırarak çalışmalarını hızlandırdı.

Kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için kırsal ve imarlı alanlarda 434 iş makinesi ve 615 personelle çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalarla toplamda 4970 kilometre yolu ulaşıma açtı. Ortalama kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı Ordu'da önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 48 hasta ve 23 cenazeye müdahale etti.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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