Ordu'da Kaymayan Araç Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Kaymayan Araç Kazası: 6 Yaralı

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Ordu'da kar yağışı nedeniyle kayarak önündeki araca çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı.

21.02.2025 00:49
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Ordu'da kayan otomobil önündeki otomobile çarptı: 6 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kar yağışının etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayan otomobilin önündeki bir başka otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Şule Ö. idaresindeki 52 AFP 524 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak kayması sonucu önünde seyir halinde ilerlemekte olan Altan Serkan Y.'nin kullandığı 52 ADH 510 plakalı otomobile çarptı, ardından park halindeki diğer 2 otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 52 AFP 524 plakalı otomobil içerisinde bulunan Hacer Büşra M. Gülmina Ö., Muhammet Taha Ö., Mina M. ile diğer otomobilde bulunan Zeynep Y. ile İpek Y. aralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ilçede bulunan özel bir hastane ile Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Kaymayan Araç Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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