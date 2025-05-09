Ordu\'da Kaza: Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Ordu'da kaza yapan otomobil takla attı... O anlar kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Değirmen Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan Ayten K. idaresindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil, Değirmen Yolu Sokak üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada önündeki aracı sollamaya çalışan Emrullah K. idaresindeki 52 AAF 858 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 52 AEM 041, takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ayten K. ve yanında bulunan kızı Elif K. ile diğer otomobil sürücüsü Emrullah K., yanında bulunan Öznur K. ve annesi Fatma K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.