Ordu\'da kırsal mahallelerde silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmaları devam ediyor

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Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesinde 6 mahallenin yararlandığı grup yolunda çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Ordu'da uygulanmaya başlayan, maliyet tasarrufu sağlayan ve dayanıklılık açısından çok daha güçlü olduğu bilinen silindirle sıkıştırılmış beton yol (SSB), mahalleleri konfora kavuşturmaya devam ediyor. Ordu'da ilk defa uygulanan ve sıcak asfalttan yüzde 25 daha ucuz olduğu bilinen silindirle sıkıştırılan beton yol uzun ömürlü olması ve ham madde de dışa bağımlılığı ortadan kaldırması sayesinde hem iş gücü hem de maliyet avantajı sağlıyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesi Aşağıtepe, Sudere, Yukarıtepe, Ayazlı, Bahçeler ve Yukarı Bahçeler Mahallesi'nde silindirle sıkılaştırılmış beton yol uygulaması yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 kilometrelik güzergahı geleceğe hazırlıyor.

Yaklaşık 40 yıldır yapılması beklenen grup yolunun Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte yapıldığını söyleyen mahalle muhtarları vatandaşlar adına teşekkür ettiler. Mahalle muhtarları, şunları söylediler:

"Burası yıllardan beri beklediğimiz grup yolu. Yaklaşık 40 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyorduk. Daha önce atıl bir haldeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle 8 kilometrelik yolda silindirle sıkılaştırılmış beton yol çalışması yapımına başladık. 2 kilometrelik kısımda çalışmalar tamamlandı. Allah ondan razı olsun. Kendisine mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz." - ORDU