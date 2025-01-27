Ordu'da Ledli Yaya Sistemi Uygulamaya Alındı - Son Dakika
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Ordu'da Ledli Yaya Sistemi Uygulamaya Alındı

Ordu\'da Ledli Yaya Sistemi Uygulamaya Alındı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaya geçiş güvenliğini artırmak için ledli yaya sistemini bazı noktalarda devreye aldı. Sistem, pilot bölgelerde uygulanarak yaygınlaştırılacak.

27.01.2025 16:44  Güncelleme: 16:47
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, ledli yaya sistemini kentin bazı noktalarında devreye aldı. Yayaya geçiş üstünlüğü sağlayan sistem, ilerleyen süreçte kent genelinde yaygınlaşacak.

Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkili bir şekilde uyarmak hedefiyle üretilen ledli yaya kaldırım sistemini devreye aldı. Buna göre Büyükşehir ekipleri, ledli zemin yaya kaldırım taşlarının imalatlarını sinyalize kavşaklarda yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine gerçekleştirdi.

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Planlama ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan sistem, okul bölgeleri, yoğun trafik alanları veya diğer bölgelerde olması muhtemel kazaların önüne geçecek. Sistem, bağlı olduğu yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanıyor.

Pilot bölgede kullanımına başlandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile geçen ay yapımı tamamlanan Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Kuğukent'te yapılan kavşakta ledli zemin yaya sistemi dönemi başladı. Pilot uygulamanın ardından, yeni nesil led teknolojili trafik ışıklarının ve dekoratif sinyalizasyon sistemlerinin tüm sinyalize kavşaklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan yayalar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Ledli Yaya Sistemi Uygulamaya Alındı - Son Dakika

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