Ordu'da Maden Sondajına Yürütmeyi Durdurma Kararı

02.06.2026 12:01
Korgan'daki maden sondaj çalışmaları için mahkemeden durdurma kararı çıktı, çevreciler sevinçte.

(ORDU)Haber: Gençağa KARAFAZLI

Ordu'nun Korgan ilçesinde Taşzemin İnşaat tarafından yürütülen maden sondaj çalışmalarına karşı açılan davada Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Korgan'a bağlı Beypınarı ve Terzili mahallelerindeki mera alanlarında planlanan maden arama çalışmaları, Perşembe Yaylası'nın menderesleri ve su kaynaklarına yakınlığı nedeniyle bölge halkı ve çevre örgütlerinin tepkisini çekmişti.

Mahkeme kararının ardından jandarma gözetiminde faaliyet gösteren şirket, sondaj ve iş makinelerini çalışma alanından çekerek yayla yolu girişine park etti. Ancak Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ile yönetim kurulu üyesi Avukat Haluk Türkmen, şirketin rehabilitasyon sözünü yerine getirmediğini ve çalışmalar sırasında kullanılan kimyasalların çevre ile canlı yaşamına zarar verdiğini belirterek, makinelerin bölgeden tamamen çıkarılması çağrısında bulundu.

Bu çağrıların ardından Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası havzasında bulunan Taşzemin İnşaat'a ait sondaj ve iş makinelerinin alandan ayrılmaya başlaması, çevre mücadelesi veren vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

"BURADA 18 AYDIR CİDDİ BİR MÜCADELE VERDİK"

Aylardır bölgede sürdürülen çevre mücadelesinin ardından iş makinelerinin yaylalardan çekildiği haberinin duyulması üzerine, Korgan, Aybastı ve Kabataş Çevre Derneği kurucularından Bedir Silme ile çevreciler bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İş makinelerinin bulunduğu noktada açıklama yapan Bedir Silme, yaklaşık 18 aydır süren mücadelenin önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Silme, "Ağladığımız oldu, güldüğümüz oldu. Umudumuz oldu, umutsuzluğumuz oldu. Ancak 18 aydır burada ciddi bir mücadele verdik. Çoban ateşini yaktığımızda bu ateş sönmeyecek, bu makineler gidene kadar biz de burada olacağız diye söz vermiştik. Bugün makineleri ikinci kez, kanunun, hukukun ve adaletin bize tanıdığı haklar çerçevesinde buradan gönderiyoruz. Daha önceki gönderilişlerinde gürültü olmuştu ama bu kez kendi geldikleri gibi gidiyorlar" dedi.

"BU COĞRAFYAYI KORUMAKTAN MUTLUYUZ"

Makinelerin bölgeden ayrılmasının doğa adına önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Silme, "Katlettikleri bu topraklarda, bu güzelim coğrafyada yine kuşlar uçacak, koyunlar ve kuzular meleyecek. Orman gülleri açacak. Bize destek olan ya da olmayan, kalbi bizimle atan ya da atmayan herkesin hakkını savunmaktan ve bu coğrafyayı korumaktan mutluyuz" diye konuştu.

Bedir Silme, mücadelenin sona ermediğini vurgulayarak, "Bu memleketin helal süt emmiş evlatları var. Doğayı sevenler, çevreciler ve haksızlığa karşı duran insanlar var. Mücadele burada bitmedi, devam edecek. Biz yine burada olacağız. Bu toprakları talan ettirmeyeceğiz. Taş Yapı'ya ve başka kim varsa buraları heba ettirmeyeceğiz. Bu toprakları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Bölge halkı ve çevre gönüllüleri, iş makinelerinin alandan ayrılmasını memnuniyetle karşıladı, yaylaların korunması için hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

