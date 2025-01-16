Ordu\'da Mahsur Kalan Baykuş Kurtarıldı

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Ordu'da bir evin banyosuna giren ve mahsur kalan baykuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi Nilüfer Sokakta 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairenin banyosuna giren ve mahsur kalan baykuş ev sahipleri tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, baykuşun kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile mahsur kalan baykuş kurtarılarak doğaya salındı. - ORDU