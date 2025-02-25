Ordu'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Vaşak Görüntülendi

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Ordu'da nesli tükenme altında olan vaşak görüntülendi

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde nesli tehlike altında olan bir vaşak, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Gökçebayır Mahallesi'nde gece saat 01.22'de gerçekleşti. İlçede bulunan güneş enerji santralinin yanında bulunan yolda tek başına yürüyen bir vaşak görüldü. Vaşak, santralin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde vaşağın, santralin demir kapısına geldiği, sonrasında ise karla kaplı olan yolda yavaş bir şekilde hareket ettiği anlar yer aldı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından vaşağın görüntülerini paylaşarak, "Dün gece güneş enerji santralimizde misafirimiz vardı. Gökçebayır Mahallemizde bulunan güneş enerji santralimizin güvenlik kameralarında nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi" notunu düştü.

Öte yandan vaşaklar, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor ve bu tür kayıtlar, türün korunması açısından büyük önem taşıyor.