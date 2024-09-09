Ordu'da Nüfus Sirkülasyonu Olan Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Nüfus Sirkülasyonu Olan Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Başladı

Ordu\'da Nüfus Sirkülasyonu Olan Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlatıldı.

09.09.2024 14:06  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da nüfus sirkülasyonunun çok olduğu alanlarda Wi-Fi sıkıntısı yaşanması üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla ilk etapta Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmeye başlandı.

Ordu'da vatandaşların rağbet gösterdikleri sosyal yaşam alanları olan parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere halkın yoğun olduğu noktalarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti devreye alındı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Altınordu ilçesinde 10 noktada, Fatsa ilçesinde 3 noktada, Ünye ilçesinde 4 noktada, Perşembe ve Ulubey ilçesinde 1 noktada ücretsiz Wi-Fi kullanılıyor.

İlçelerde internete kesintisiz girilebiliyor

Altınordu Sahilde 6 ayrı noktada olmak üzere, Altınordu otobüs terminali, OBB Karadeniz Tiyatrosu, Ulu Cami Kütüphanesi ve Ordu Üniversitesi'nde belirlenen noktalarda ücretsiz olarak hizmete başladı.

Fatsa ilçesinde 3 noktada, Ünye ilçesinde ise 4 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmesine başlandı. Fatsa ilçesinde, sahil, otobüs terminali ve meydanda Wi-Fi hizmeti verilirken Ünye'de meydan, otobüs terminali ve sahilde ücretsiz olarak internete girilebiliyor. Perşembe ve Ulubey ilçelerinde de aktifleştirilen Wi-Fi hizmeti Perşembe Meydan ve Ulubey kent meydanlarında vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ücretsiz wi-fi hizmetinden nasıl yararlanılacak?

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek vatandaşların hizmetine sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyenler ise TC kimlik numaralarını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden kesintisiz bir şekilde faydalanılabiliyor.

Ordu'da geliştirilerek hizmete alınan ve vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet ile karşılanan ücretsiz Wi-Fi hizmeti önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Teknoloji, Altınordu, Perşembe, Güncel, Ulubey, Yerel, Fatsa, Ünye, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Nüfus Sirkülasyonu Olan Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı
16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Nüfus Sirkülasyonu Olan Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement