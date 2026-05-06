Ordu'da Sadece Kadınların Çalıştığı Lokanta

06.05.2026 01:08
Ordu'da bir lokantada tüm çalışanlar kadın, erkekler sadece paket serviste görev alıyor.

Ordu'da faaliyet gösteren bir lokantada tüm çalışanların kadın olması dikkat çekiyor. Döner ustasından pide ustasına kadar kadınların görev aldığı işletmede erkekler ise sadece paket servislerde görev alıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki aile işletmesinde 5 kadın birlikte çalışıyor. Kadın emeğinin ön planda olduğu işletmede taş fırından döner tezgahına, servisten mutfağa kadar tüm alanlarda kadınlar görev yaparken, erkekler yalnızca siparişlerin adreslere ulaştırılmasında destek veriyor.

"Fırının başına geçtim, mesleği öğrendim"

İşletmeci ve aynı zamanda pide ile lahmacun ustası olan evli ve 3 çocuk annesi Ayşenur Pamuk, eşiyle birlikte yıllardır bu işi sürdürdüklerini söyledi. Pamuk, "Yaklaşık 20 yıldır bu işletmede çalışıyoruz. Önceden ustamız vardı, emekli olunca yeni usta bulamadık. Ben de öğrenerek fırının başına geçtim. Kadınlar olarak burada uyum içinde çalışıyoruz. Her işte birbirimize destek oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

"Kadınlar daha titiz ve pratik"

Lokantada aşçı ve döner ustası olarak çalışan Nurten Odabaşı ise mesleğe 22 yıl önce başladığını belirterek, "Eskiden lokantalarda kadın çalışan sayısı çok azdı. Şimdi bu sayı giderek artıyor. Kadınların daha hijyenik, daha pratik ve güler yüzlü olduğunu düşünüyorum. Sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Kadınların olduğu ortamda müşteriler de memnun oluyor" diye konuştu.

"Müşteriler kadın emeğini görünce mutlu oluyor"

Yaklaşık 20 yıldır aynı işletmede çalışan Ayşegül Pamuk da birlikte çalışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Pamuk, "Burada 5 kadın olarak çalışıyoruz. Fırıncımız, aşçımız, döner ustamız, garsonlarımız ve bulaşıkçımız kadın. Müşterilerimiz kadınların çalıştığını görünce daha güvenle yaklaşıyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Sami Atacan isimli müşteri ise kadınların çalıştığı işletmeleri tercih ettiğini kaydetti. - ORDU

Kaynak: İHA

