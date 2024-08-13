Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi

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Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkılan 10 daireli bina geçici olarak tahliye edildi. Sağanak sonucunda bazı evler su altında kaldı ve yollar ulaşıma kapandı. Yeni bir istinat duvarının yapılmasının ardından binalar yeniden kullanıma açılacak.

13.08.2024 19:48
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Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi

ORDU - Ordu'da 11 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkılan 10 daireli bina yeni istinat duvarı yapılana kadar geçici olarak tahliye edildi.

Altınordu ilçesinde 11 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından binalardaki ve yollardaki sular tahliye edildi.

Şahincili Mahallesi 623 Sokak'ta üzerinde ise 2 binanın bulunduğu istinat duvarı, su baskını nedeniyle yıkıldı. 10 daireli binalardan birisi, olay yerinde AFAD ve ilgili ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından geçici olarak tahliye edildi. Ekipler binanın olduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

Mahalle Muhtarı Sezgin Güzelordu, "Binamızın arka kısmında etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Maddi hasar meydana geldi çok şükür can kaybı ve yaralanma yok. Bunun sonucunda Valimiz Muammer Erol, AFAD yetkililerimiz ve tüm ekiplerimizin incelemeleri sonucu burada gerekli güvenlik önlemleri alındı, burada 2 binamızdan birisinde 10 daire boşaltıldı. Geçici olarak meskenleri oturuma kapatıldı. İstinat duvarının yapılmasının ardından meskenlere geçilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

AFAD Müdürü Osman Işık, yeni bir istinat duvarının yapılmasının ardından meskenlerin yeniden kullanıma açılacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı: 10 daireli bina tahliye edildi - Son Dakika

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