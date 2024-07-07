Ordu'da sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

07.07.2024 19:12
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Ordu'da sel sularına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti.

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesinde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesinde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler arttırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.

Kaynak: İHA

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