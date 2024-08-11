Ordu\'da selde yıkılan köprü ulaşımı olumsuz etkiliyor

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde 1,5 yıl önce meydana gelen selde yıkılan ve henüz yapılmayan köprü, vatandaşların ulaşımını olumsuz etkiliyor. İlde bugün etkili olan sağanak sonrası vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları ulaşım yolu da suların yükselmesi ile kapanırken, camiye gitmek isteyen imam Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince dereden geçirildi.

İlçenin Neneli Mahallesi'nde 2023 yılının başlarında etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde mahallenin ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı. Vatandaşlar durumu Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğüne ve yetkililere bildirdi ancak köprü yapılmadı. Bir süre sonra vatandaşlar ulaşımlarını sağlamak için yıkılan köprünün üzerini taş ve toprak ile doldurdu. Bugün etkili olan sağanak sonrası Akçaova Irmağı'nın debisinin yükselmesi ile vatandaşların yaptığı tek ulaşım noktası kapandı.

Cami imamı itfaiye ekiplerince dereden karşıya geçirildi

Köprüde ulaşım tamamen kapanırken, Dereköy Camii İmam Hatibi Günay Avcı karşıya geçemedi. Bir süre karşıya geçmek için uğraşan Avcı, vatandaşların seslenmesi üzerine geri döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini sağladıktan sonra imamı suyun içerisinden karşıya geçirdi.

Vatandaşlar, yaklaşık 1,5 yıl önce yıkılan köprünün henüz yapılmadığını, bunun için DSİ ve gerekli yerler ile irtibat kurduklarını söylediler. Vatandaşlar, DSİ yetkilileri ile görüştüklerinde yeni proje yapılacağını ve bu köprünün yıkılacağının söylendiğini ancak yeni projeyi dahi göremediklerini iddia ettiler. Mevcut köprünün üzerinden kendi emekleriyle doldurma yol yapmaya çalıştıklarını ve her yağmur yağdığında suyun yükselmesi ile yapılan yolun tekrardan ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler. - ORDU