Ordu'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 19 ilçede sıcak asfalt yol çalışmaları gerçekleştiriyor. Ulubey ilçesinde 1,6 kilometrelik güzergah asfaltlanarak vatandaşların yol sorunu çözülüyor. Çalışmalar, bölgedeki zorlu coğrafyaya rağmen devam ediyor.

20.12.2024 16:38  Güncelleme: 16:48
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OBB'nin sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve 19 ilçede gerçekleştirilen sıcak asfalt yol çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ulubey ilçesinin Doğulu ve Yeni Mahalleleri ile Altınordu'nun Kayadibi, Akkese, Kökenli, Çavuşlar ve Öceli Mahalleleri başta olmak üzere toplamda 7 mahalleye hitap eden 1,6 kilometrelik güzergahı asfalt konforu ile buluşturuluyor. 1 kilometresinde çalışma yapan ekipler, geri kalan güzergahı da kısa sürede tamamlayacak.

Ulubey ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan güzergahın asfalt konforu ile buluşturulması ile vatandaşların yol sorunu da son buluyor. Uzun yıllardır hasretle bekledikleri yolda yapılan çalışmalar Ulubey ilçesinde büyük sevinç yaşattı. Vatandaşlar, "Bugün bizim en mutlu günümüz" diyerek mutluluklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.

Ulubey'e 5,5 yılda 117 kilometre yol

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 5,5 yıllık süre zarfında Ulubey ilçesinde 117 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirerek, güzergahları modern ve konforlu hale getirdi.

Ordu\'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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