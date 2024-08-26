Ordu'da Su Sorunu: Halk Susuzluktan Kıvranıyor - Son Dakika
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Ordu'da Su Sorunu: Halk Susuzluktan Kıvranıyor

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Emek Partili Bahri Dinç, Ordu'nun tüm ilçelerinde su sıkıntısı yaşandığını ve bunun sorumlusunun Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Halk ise 20 günden beri sularının akmamasından yakınarak yetkililerden çare beklediklerini dile getirdi.

26.08.2024 12:47  Güncelleme: 12:52
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Emek Partili Bahri Dinç, "Tüm ilçelerde halk susuzluktan kıvranıyor, sorumlu olanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu durum vicdanlı olan herkesi rahatsız eder. Yaz ayı geldiğinde ilçelerde, köylerde nüfus artışı olduğu biliniyor. Yol, su kanalizasyonda sorun yaşanıyorsa belediye yönetimi sınıfta kalmış ve bütçeyi halk için harcamıyor demektir" dedi.

Emek Partisi Ordu İl Tarım Komisyonu Başkanı Bahri Dinç, Ordu'nun tüm ilçelerinde su sıkıntısı yaşandığını ve bunun sorumlusunun Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Dinç, şöyle konuştu:

"Su isyanı büyüyor, OSKİ nerededir? Tüm ilçelerimizden şu sıkıntısı çekildiği için isyan sesleri yükseliyor ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ üç maymunu oynuyor. Halk ilçe belediyelerinde talepte bulunuyor, ilçe belediyeleri de haklı olarak OSKİ'yi adres gösteriyor. Halk susuzluktan kıvranıyor. Belediye yönetiminde yerinden çözüm önemli. Su, yaşam için havadan sonra ikinci olmazsa olmazdır. Yaşanan su sorununun birinci nedeni yetkinin ilçe belediyelerinde alınması, ikincisi de beceriksizliktir. Bugün halkına susuzluktan cezalandıranların yapacağı ilk iş istifa etmektir.

"Halkı susuz bırakmak suçtur soruşturma açılmalıdır"

Halk susuzluktan kıvranıyor, sorumlu olanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu durum vicdanlı olan herkesi rahatsız eder. Yaz ayı geldiğinde ilçelerde, köylerde nüfus artışı olduğu biliniyor. Yol, su kanalizasyonda sorun yaşanıyorsa belediye yönetimi sınıfta kalmış ve bütçeyi halk için harcamıyor demektir. Yaşanan susuzluk beceriksizliğin bir sonucudur. Tek sorumlu da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve alt kuruluşu OSKİ'dir. Bu bilindiği halde halkı susuz bırakmak da suç olarak değerlendirilmeli, soruşturma açılmalıdır."

Susuzluktan yakınan yurttaşlar ise 20 günden beri sularının akmamasından yakınarak yetkililerden çare beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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