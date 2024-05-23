Ordu'da Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk mutfağının asırlık lezzetlerinin sergilendiği 'Coğrafi İşaretli Ürünlerle Türk Mutfağı Haftası' kutlama etkinlikleri düzenlendi.

23.05.2024 20:23
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Ordu'da Türk mutfağının asırlık lezzetleri görücüye çıktı

ORDU - Türk mutfağının tanıtılması ve dünya sıralamasında hak ettiği yeri alması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Coğrafi İşaretli Ürünlerle Türk Mutfağı Haftası' kutlama etkinlikleri, Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ortaklığında Coğrafi İşaretli Ürünlerle Türk Mutfağı Haftası organizasyonunun bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyonda farklı ilçelerin kooperatiflerinin yanı sıra, Ünye Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilen ürünler de sergilendi.

"Zengin bir coğrafyaya sahibiz"

Programın açılışında konuşan Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, "Çok çeşitli kültürlerin bir arada yaşam sürdüğü Anadolu topraklarında gastronomi konusu daima ön planda olmuş, zengin bir iklimle ülkemizin bereketli coğrafyasındaki tüm gelenekler günümüze kadar taşınmıştır. Farklı sunum ve lezzetleriyle geçmişten bu güne pek çok kültürün mirasçısı olan Türk mutfağı, hem farklı medeniyetlerin mutfaklarını etkilemiş, hem de etkilenmiştir" diye konuştu.

"Ordu 12 ay yaşanabilir ve turizm açısından tercih edilebilir bir şehir haline geldi"

Turizmde gastronominin son dönemde öne çıktığını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bölgemizdeki yöresel ürünlerimizin ve lezzetlerimizin turizme katkı sunması için bu tür organizasyon ve faaliyetler son derece önemlidir. Ünye Belediyemizin hizmete sunduğu Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile beraber unutulmaya yüz tutan ürünlerimizin yeniden hayata dönmesi ve bilinirliğinin artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sayede Ordu ilimiz sadece 3 ay değil, 12 ay yaşanabilir ve turizm açısından tercih edilebilir bir şehir haline gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde şehir merkezinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşünden sonra Vali Muammer Erol, beraberinde protokol mensupları ile birlikte Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifleri tarafından Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda açılan yöresel ürünler stantlarını gezerek, hazırladıkları yiyeceklerle birlikte etkinliğe katkıda bulunan kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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