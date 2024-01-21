Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına mevsim şartlarına bağlı olarak devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Korgan ilçesinde mesai yapan ekipler, Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu beton ile buluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu çerçevede Korgan ilçesi Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu konfora kavuşturuyor.

2,7 kilometrelik güzergaha sahip olan bağlantı yolunda, yol genişletmenin ardından beton yol çalışmalarına başlayan ekipler kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Yol genişletme çalışmalarının ardından beton yol ile yollarının konfora kavuştuğunu söyleyen mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Yolun yaklaşık 50 adeta kanayan bir yara olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kısa süre içerisinde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yolumuz dar ve bozuktu. İnşallah çalışmalarının bitirilmesiyle yolumuz güzel olacak" ifadelerine yer verdiler.