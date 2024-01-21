 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına mevsim şartlarına bağlı olarak devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Korgan ilçesinde mesai yapan ekipler, Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu beton ile buluşturuyor.

Ordu\'da ulaşım seferberliği sürüyor
21.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:51
Abone Ol

Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına mevsim şartlarına bağlı olarak devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Korgan ilçesinde mesai yapan ekipler, Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu beton ile buluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu çerçevede Korgan ilçesi Tepealan-Terzili-Beypınar Mahalleleri bağlantı yolunu konfora kavuşturuyor.

2,7 kilometrelik güzergaha sahip olan bağlantı yolunda, yol genişletmenin ardından beton yol çalışmalarına başlayan ekipler kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Yol genişletme çalışmalarının ardından beton yol ile yollarının konfora kavuştuğunu söyleyen mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Yolun yaklaşık 50 adeta kanayan bir yara olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kısa süre içerisinde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yolumuz dar ve bozuktu. İnşallah çalışmalarının bitirilmesiyle yolumuz güzel olacak" ifadelerine yer verdiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tepealan, Korgan, Ordu, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:59:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement