Ordu'da Yaya Güvenliği için Ledli Sistem Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Yaya Güvenliği için Ledli Sistem Başlatıldı

Geniş Video İzle

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenliğini artırmak ve trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla ledli yaya sistemini devreye aldı. Sistem, pilot bölgelerde kullanılmaya başlanarak kentin çeşitli noktalarında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

27.01.2025 17:45  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yaya güvenliği için ledli sistem devrede

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ledli yaya sistemini kentin bazı noktalarında devreye aldı. Yayaya geçiş üstünlüğü sağlayan sistem, ilerleyen süreçte kent genelinde yaygınlaşacak.

Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkili bir şekilde uyarmak hedefiyle üretilen ledli yaya kaldırım sistemini devreye aldı. Buna göre Büyükşehir ekipleri, ledli zemin yaya kaldırım taşlarının imalatlarını sinyalize kavşaklarda yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine gerçekleştirdi.

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Planlama ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan sistem, okul bölgeleri, yoğun trafik alanları veya diğer bölgelerde olması muhtemel kazaların önüne geçecek. Sistem, bağlı olduğu yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanıyor.

Pilot bölgede kullanımına başlandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile geçen ay yapımı tamamlanan Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Kuğukent'te yapılan kavşakta ledli zemin yaya sistemi dönemi başladı. Pilot uygulamanın ardından, yeni nesil led teknolojili trafik ışıklarının ve dekoratif sinyalizasyon sistemlerinin tüm sinyalize kavşaklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öte yandan yayalar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Yayalar, trafik, Sağlık, Ulaşım, Pilot, Yerel, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Yaya Güvenliği için Ledli Sistem Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Yaya Güvenliği için Ledli Sistem Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.