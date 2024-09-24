Ordu'da Yayla Evinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Yayla Evinde Yangın Çıktı

Geniş Video İzle

Ordu'nun Korgan ilçesinde belediye başkan yardımcısının yayla evinde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, gece saatlerinde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

24.09.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yayla evinde yangın

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde belediye başkan yardımcısının yaylada bulunan evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Korgan Yaylası'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev ve içerisindeki eşyalar kullanılma hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu\'da Yayla Evinde Yangın Çıktı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Korgan, Yerel, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Yayla Evinde Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
17:48 Yer: İstanbul Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı Yer: İstanbul! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı
17:44 Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf Fenerbahçeli olduğunu açıkladı Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf! Fenerbahçeli olduğunu açıkladı
17:26 DEM Partili Gergerlioğlu, polisimizi şehit eden katile siyah poşet giydirilmesine tepkili DEM Partili Gergerlioğlu, polisimizi şehit eden katile siyah poşet giydirilmesine tepkili
17:14 Babasının cesedini yakıp ormana gömmüştü Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal Babasının cesedini yakıp ormana gömmüştü! Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal
17:12 Darbedilen engelli çoban ilk kez konuştu: Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum Darbedilen engelli çoban ilk kez konuştu: Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum
17:06 Bomba iddia Batuhan Karadeniz, Türkiye’ye adım atar atmaz gözaltına alınacak Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak
16:58 Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek
16:47 ABD’de silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı ABD'de silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 13:07:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Yayla Evinde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement