Ordu'da Yol Çalışmaları Sırasında Roma Dönemine Ait Mezar Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ordu'da Yol Çalışmaları Sırasında Roma Dönemine Ait Mezar Kalıntıları Bulundu

19.06.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'da yol genişletme çalışmaları sırasında, Roma veya Bizans dönemine ait kiremit mezar kalıntıları bulundu. Arkeologlar eşliğinde yürütülen kazı çalışmalarında, bir mezardan insan kalıntıları çıkarıldı.

(ORDU)- Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kentte yapılan yol genişletme çalışması sırasında Roma veya Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen kiremit mezar kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Bölgede yol çalışmaları durdurulurken, arkeologlar tarafından yapılan kurtarma kazısında mezarların birinden kafa tası ve kemik parçaları çıktığı görüldü.

Altınordu Belediyesi, Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta mart ayında yol genişletme çalışması başlattı. Belediye ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışma esnasında kepçenin küreğine kiremit parçaları takıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Altınordu Belediyesi bölgedeki çalışmalarını durdururken, yetkililerce Ordu Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Hızla bölgeye ulaşan arkeologlar ve müze personeli, alanda yaptıkları ilk incelemelerde üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen bir kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara veren ekipler, bugün kurtarma kazısına kaldıkları yerden devam edecek.

Öte yandan mezarların kesin dönemi ve yapısal özellikleri yapılacak olan arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.

"Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Altınordu Belediyesi olarak yürüttüğümüz yol genişletme çalışmaları sırasında, Akkese Mahallemizde tarihi buluntulara rastlanmıştır. Bu gelişmenin ardından Altınordu Belediyesi olarak, gerekli duyarlılığı göstererek çalışmaları derhal durdurduk. Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kurtarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeniden şekillendireceğiz" dedi.

"Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz"

Mahalle Muhtarı Ömer Manav ise "Altınordu Belediyemiz yol genişletme çalışması yaparken operatör arkadaşımız kepçenin küreğinde değişik renkte bir taş görmüş. Daha sonra beni çağırdı. Ben de durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğünden ekipler geldi. Yapılan incelemede taş parçasının kiremit olduğunu ve burada bir kiremit mezar olduğunu tespit ettiler. Ardından kazı çalışmaları başlatıldı. Mezarları daha sonra açtılar. İçerisinden kemik parçaları çıktı. Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz. Ne çıkacağını merak ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Altınordu, Roma, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Yol Çalışmaları Sırasında Roma Dönemine Ait Mezar Kalıntıları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD’yi açık açık tehdit etti Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş’ten grev kararı Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı
Hamaney’i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur
Nihal Candan’a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti
Ne Sivas ne Kayseri Kene bir can daha aldı Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
İmzaya geliyor Süper Lig devinden Neymar bombası İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası
Henüz 10 yaşındaydı İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’de flaş ayrılık Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Yer: Trabzon Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:51
İran, Tel Aviv’i böyle vurdu Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti
08:23
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
07:51
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu
İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
07:05
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz
İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
15:20
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
14:54
Ünlü iş insanı Leyla Alaton, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı
Ünlü iş insanı Leyla Alaton, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı
14:46
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
14:43
Futbolseverler müjde Arda Güler’in maçı şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
14:42
Cinayet tatbikatı ’Nasreddin Hoca’yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
14:35
Görüntü Türkiye’den Haziran ayında beyaza büründü
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü
14:32
Eşref Rüya sezon finali yapıyor Demet Özdemir’e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
14:23
Bodrum’da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2025 10:07:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Yol Çalışmaları Sırasında Roma Dönemine Ait Mezar Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.