Ünye sahil kesiminde görülen yunuslar, kıyı bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunusları suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahilde çocuklarıyla birlikte gezen vatandaşlar, yunusların denizdeki gösterisini keyifle izledi. O anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ordu'da yunuslar görüntülendi - Son Dakika

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