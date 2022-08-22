Ordu'da yunuslar görüntülendi - Son Dakika
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Ordu'da yunuslar görüntülendi

22.08.2022 09:35

Ordu'da yunuslar görüntülendi Ordu'nun Ünye ilçesinde kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ordu'da yunuslar görüntülendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ünye sahil kesiminde görülen yunuslar, kıyı bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunusları suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahilde çocuklarıyla birlikte gezen vatandaşlar, yunusların denizdeki gösterisini keyifle izledi. O anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da yunuslar görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da yunuslar görüntülendi - Son Dakika
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